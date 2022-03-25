نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبدالرازق بالشرقية

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبدالرازق، بقرية شبرا صورة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية الشرقية، بإلقاء خطبة الجمعة، بعنوان: "التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ عبدالله عزب.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة: إننا مقبلون على شهر عظيم، نعد العدة لحسن استقباله، هو شهر رمضان المبارك، وقد كان نبينا، صلى الله عليه وسلم، أجود الناس وأكرم الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا كان الأمر أو الوقت وقت شدة ضوعفت الحسنات، وبرزت أهمية التراحم والتكافل.

واستشهد الوزير بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهّل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه".