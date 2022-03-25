الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية فى محاور القاهرة والجيزة.. اليوم

سيولة مرورية
سيولة مرورية

انتظمت الحالة المرورية الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، والتي شهدت سيولة مرورية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

وشهدت طريق الإسكندرية الصحراوي، القرية الذكية، الطريق الدائري، ميدان الرماية، خلال فترات الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية شديدة.

وانتظمت الحركة المرورية للمركبات على المحاور التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، "كوبري الجامعة، كوبري أكتوبر، كوبري عباس، 15 مايو، الجلاء، وشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، شارع التحرير وصولًا إلى البحوث، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة".

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية؛ تحسبًا لأية حالة طارئة.

الطريق الدائري حركة المرور جامعة القاهرة بين السرايات محور صفط اللبن خدمات المرور شارع البحر الأعظم البحر الأعظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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