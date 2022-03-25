الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يزورها بايدن اليوم.. معلومات عن «رزيسو» البولندية الواقعة على حدود أوكرانيا

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إلى بولندا، حيث يزور مدينة وزيسو القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية، عن أن بايدن سيكون في استقباله نظيره البولندي أندريه دودا، وسيطلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

 كما سيلتقي أيضا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، الفرقة المجوقلة 82 المتمركزة في بولندا.

وسيتلقى الرئيس الأمريكي خلال الزيارة إحاطة بشأن كيفية تعامل بولندا مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا بالملايين إلى هذا البلد منذ بدأت روسيا اجتياحه قبل شهر، وفقا لبيان البيت الأبيض.

تأتى زيارة الرئيس الأمريكي للمدينة البولندية، عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمدينة ذاتها في 5 مارس الجاري أثناء الزيارة التي قام بها إلى بولندا لإظهار دعم الولايات المتحدة لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي التي كانت في السابق تدور في فلك الاتحاد السوفياتي وأصبحت اليوم قلقة بسبب حرب روسيا لأوكرانيا.

أبرز المعلومات عن المدينة البولندية التي يزورها بايدن اليوم

  • رزيسو هي مدينة على بعد 80 كم من الحدود الاوكرانية وتحديدا جنوب شرقي بولندا.
  • تعد تلك المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في جنوب شرقي بولندا والمدينة التاسعة عشرة الأكبر في البلاد.
  • يتميز سكانها بإجادتهم للطهي وفيها طهاة يعتبرون أساتذة بمجالهم، وجميعهم يعرفون جيدا كيف يرحبون بالزوار ويشجعونهم على العودة.
  • مدينة مضيافة منذ أكثر من 6 قرون، تستقبل العديد من الأفواج السياحية من مختلف دول العالم.
  • تضم ساحة "دو ماركي" التي تعود إلى القرون الوسطى.
  • وتتميز رزيسو بالمنازل والفيلات البرجوازية القديمة على طراز فني حديث.
  • كما تضم المدينة البولندية العريقة نصب تذكاري لمجد "أب" الانتفاضة البولندية لعام 1794، تاديوش كوسيوسكو.
  • وأصبحت رزيسو منذ نشأتها عام 1354 نقطة تتقاطع فيها الثقافات الأوروبية من الشرق البيزنطي وغرب البحر الأبيض المتوسط، ونقطة يلتقي فيها المسافرون القادمون من جنوب أوروبا وشمالها.
بولندا مدينة وزيسو الحدود الأوكرانية الرئيس الامريكي الغزو الروسي أوكرانيا

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