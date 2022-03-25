وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مساء أمس، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة على الساحة الدولية، وكذا متابعة خطط الهيئة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وتذليل جميع العقبات والمعوقات التى قد تواجه دفع عجلة التنمية بمختلف المدن الجديدة.

ووجه الوزير قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة، ووضع جميع التسهيلات والتيسيرات التى من شأنها جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بمختلف المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم عقد اجتماع دورى كل أسبوع برئاسته، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وحل جميع مشاكل المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الحاجزين بمشروع وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، قد حذرت العملاء من رسالة تظهر أثناء الحجز على الموقع، نصها Session expired في حالة استغراق المواطن مدة أطول من اللازم أثناء حجز الوحدة ليتم إتاحة التقديم لمتقدم آخر، وكذلك رسالة Service unavailable عند الوصول للحد الأقصى للمتقدمين المتاح لهم الدخول في نفس التوقيت.

وأوضحت «عبدالحميد» أن الرسائل التي تظهر للمواطنين أثناء التقديم يتم إرسالها على رقم الموبايل الذي تم تسجيله من خلال المواطن أثناء مرحلة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهي كالتالي: عند حجز المواطن وحدة سكنية تصل له رسالة نصية بتأكيد حجز الوحدة السكنية، والرسالة الثانية عند قيام المواطن بإلغاء الوحدة السكنية، حيث تصل له رسالة نصية بتأكيد الإلغاء.