«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن اليوم الجمعة وغدًا السبت، ستودع البلاد الأجواء الشتوية الباردة، ومن المتوقع أن تتراجع فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط نسبي للرياح اليوم، وأنه بداية من غدٍ السبت يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبلغ ذروته يومي الخميس والجمعة مع نشاط متوقع للمنخفض السوداني على جنوب البلاد وأجواء حارة جدا يومى الخميس والجمعة على شمال ووسط البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة:

حالة الطقس الجمعة 25 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

حالة الطقس السبت 26 مارس ٢٠٢٢:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

طقس يوم الأحد 27 مارس ٢٠٢٢:

القاهرة الكبرى: العظمى ١٤ والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7