وائل جسار يتألق فى حفل كامل العدد بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)

أحيا النجم وائل جسار حفلا غنائيا كبيرا، مساء اليوم الخميس، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث التقى النجم اللبنانى مع جمهوره فى سهرة طربية خاصة، قدم من خلالها مجموعة من أغانيه التى شكلت علامات فى مشواره الفنى فى رحلة مليئة بأحاسيسه وصوته العذب، وسط حفاوة بالغة من الحضور وطلبة الجامعة، وكان على رأس الحضور الكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد الباز.



وحرص وائل جسار على توجيه الشكر لإدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، والإعلامى الكبير محمد فودة، قائلا: "شرف لى أكون موجود بينكم فى هذا الحفل الرائع، مرددا تحيا مصر"، وبدأ الحفل بأغنية "بحبك يا مصر وخيرك عليا".



وتألق النجم وائل جسار خلال الحفل الذى رفع لافتة "كامل العدد" بمجموعة من روائعه الغنائية القديمة والجديدة وعلى "غريبة الناس"، حيث تفاعل معه الجمهور بترديدها فى حالة سعادة بالغة، ثم قام بغناء "عيان"، و"بتوحشينى وأسألك"، و"جرح الماضي"، و"مشيت خلاص"، و"خلينى ذكرى"، و"مليون أحبك"، و"نسم علينا الهوى" لفيروز، و"ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، وغيرها من الأغنيات التى أشعلت الحفل.



وتفاعل الحضور مع وائل جسار على مدار 3 ساعات متواصلة، حيث لبى "جسار" مطالب الجمهور والذى طالبه بغناء عدد كبير من أغنياته، وحرص الفنان على تحية الحضور، والنزول من فوق خشبة المسرح لتحية الجمهور والغناء معهم، وقابلوه بالتصفيق الحار والتقاط الصور معه بطريقة "السيلفى".



وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا، النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ومن قبله النجم على الحجار الذى قدم حفلا مميزا على خشبة أوبرا جامعة مصر، ومن قبله نجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة على مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما أنها تحتوي على أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث إنها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.