الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

يجري أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل، الأسبوع المقبل، ضمن جولة تشمل المغرب والجزائر.

ومن المقرر أن يلتقي نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد المقبل، وزير الخارجية الأمريكي، في تل أبيب، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وسيشدد بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، على ضرورة تجنب المسيرات التي قد تثير التوترات خلال اقتراب شهر رمضان المبارك.

وكذلك، من المقرر أن يناقش بلينكن دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

إسرائيل وزير الخارجية الامريكي بينيت بلينكن المغرب الجزائر رئيس الوزراء الاسرائيلي

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على هامش الأزمة

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