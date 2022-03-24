الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي

وقع الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس تعاون الخليج العربية، حيث يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً قدره 35,000,000 دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 115.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق .

وتم توقيع اتفاقية القرض عن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم – الرئيس التنفيذي للهيئة، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مروان عبدالله ثنيان الغانم – المدير العام، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وسيكون للمشروع منافع فنية وإقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية لدول الأعضاء في الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه ، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميجاوات وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية.

كما سيكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميجاوات.

ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء وإستقرار الشبكة في جمهورية العراق، وسيساعد الدول الأعضاء في الهيئة على تعزيز شبكاتها الكهربائية الوطنية وزيادة إعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.

كما سيساهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ومنها، الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاة) ، الهدف الرابع (التعليم الجيد) ، الهدف السابع (توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة) ، الهدف الثامن (توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، الهدف التاسع (الصناعة والإبتكار والبنية التحتية)، الهدف الحادي عشر (توفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة) ، الهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) .

يتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في دولة الكويت على مساحة حوالي 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائي الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتر لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول حوالي 295 كيلومتراً .

كما يتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشتمل المشروع كذلك على إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من إستيعاب قدرة كهربائية حوالي 2500 ميجاوات وكذلك تعزيز الشبكة في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة الفاو لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات . ويتضمن المشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ.