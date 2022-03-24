الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن شاكوش يطرح كليب «أمى العزيزة» باللون التراجيدى

شاكوش
شاكوش

أطلق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أحدث كليباته عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" باسم "أمي العزيزة"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات محمد الفزاني وألحان حسام فيكا وتوزيع إسلام شيبسي والكليب من إخراج مصطفى السويفي، وخلال دقائق حققت مشاهدات عالية.

وقدم حسن شاكوش الأغنية باللون التراجيدي بعيدا عن إيقاعه الراقص في أغنياته السابقة التي حققت شهرته في عالم المهرجانات.

كلمات الأغنية 

بلغوا أمي العزيزة.. ابني ضناكي حزين 

آه حزين.. من كل حاجة خلي الزمن يراضيه

 فين زمان الطيبة ياما.. فين زمان الانسانيه

 فين زمان القلب الابيض والمحبة الربانية

 فاكرة لمتنا يا أمي كل يوم ع المغربية

 ساعة ما المدفع يضرب وانتي بتنادي عليا

 يالا صلي وكل فطارك وادعي في الشهر المبارك

 ربنا يديمها علينا بركة الشهر الكريم

 بلغوا أمي العزيزة ابنك ضناكي حزين

 آه بشوف الغدر ياما حتى من اقرب صديق 

اللي كنت فاكره ياما يبقى جنبي

 وقت ضيق والهموم سكنت جبيني 

والدموع زادت في عيني والزمان مبقاش زماني 

والصديق مبقاش صديق 

عقلي تاه من الحيرة ياما فكري تاه م الغيره ياما 

ده اللي شفته ف الزمان ده خلى شعر الراس تشيب

 بلغوا امي العزيزه ابني ضناكي حزين اه حزين من كل حاجة خلي الزمن يراضيه.

مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش يوتيوب أمي العزيزة الفيديو كليب شاكوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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