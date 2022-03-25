الكاتدرائية تطلق حملة لإعادة إحياء اللغة القبطية

بدأت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، في إطلاق حملة، عبر مجلتها الناطقة باسمها "الكرازة"، تستهدف إحياء اللغة القبطية مُجددًا، وإثبات أن الأسماء التي يتداولها الشعب المصري بشكل يومي لها أصول قبطية ويونانية والتي هي اللغة الشقيقة للغة القبطية ولا يفصل بينهما إلا 7 أحرف فقط.

وقالت الحملة إن كلمة "ترابيزة" لها أصل يوناني وتعني مائدة، وكلمة "بصارة" لها أصل قبطي وتعني الفول المطبوخ، وكلمة "فراش" لها أصل قبطي وتعني مكان النوم ومنها جاءت كلمة "البرش"، وكذلك كلمة "القلم" التي تعني باللغة القبطية قلمون، في إشارة إلى أن كلمة "شي" التي تقال أثناء قيادة الدواب تعني" اذهب" باللغة القبطية.



وأيضا أن كلمة "لقمة" أيضا من الكلمات التي لها اصل قبطي، بينما كلمة "حُب" تعني "عيد" أو "عُرس" بالقبطية، بينما كلمة "سك الباب" تعني اسحب فكلمة "سك" تعني اسحب بنفس اللغة، وأيضا في كلمة "هيلا هوب"، فكلمة هوب تعني عمل.



وعن كلمة "لامباس"، فهي الأصل لكلمة "لمبة" التي تعني مصباح في اللغة العربية، وأيضا "اجلس في كنفي"، فكنف كلمة تعني حضن باللغة القبطية، وكذلك كلمة "إرخن" التي تعني في القبطية رئيس إو قائد.