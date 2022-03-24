مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يؤكد أهمية توحيد مواقف مجلس الأمن تجاه القضايا العربية

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أهمية توحيد مواقف مجلس الأمن الدولي تجاه القضايا العربية، والحد من استخدام حق النقض (الفيتو) وأن يعكس موقف المجلس، ولاسيما الأعضاء الدائمين، مشاغل الدول العربية حول أزماتها.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية اليوم الخميس - أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي ألقى بيان المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لصون السلام والأمن الدوليين).

وأشار السعدي - في بيانه - إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل عالم يزداد تعقيدًا يوما بعد يوم، وفي ظل أزمات دولية متزايدة تفرض تحديات متعددة تلقي بظلالها على الدول العربية، التي تعاني من أزمات وتحديات على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ونظرًا لما تشكله هذه الأزمات العديدة في الدول العربية من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، من خلال الجهود المشتركة والمنسقة، في إيجاد الحلول الشاملة والمستدامة للأزمات التي تقع في نطاقها الإقليمي انطلاقا من كونها الأقرب إلى فهم جذور وتعقيدات هذه الأزمات.

ودعا إلى تطوير العلاقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حتى يرقى للمستوى المنشود للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات المتزايدة في المنطقة العربية، مؤكدًا أهمية توحيد مواقف مجلس الأمن تجاه القضايا العربية، وأن يعكس موقف المجلس، مشاغل الدول العربية حول أزماتها، ووقف التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ونوه بالدور البارز والمحوري للشباب والمرأة في مواجهة التحديات في الدول العربية وفي بناء واستدامة السلام ومنع انتشار العنف وتحقيق التنمية المستدامة.