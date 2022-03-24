المستشار الألمانى: العقوبات الاقتصادية على روسيا كافية فى الوقت الحالى

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إنه بات من الضروري بذل كل ما في وسع الجميع لمنع حدوث مجاعة بأوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني، خلال كلمته في اجتماع مجموعة السبع اليوم، أن حرب روسيا على أوكرانيا لها تداعيات كبيرة على أسعار المواد الغذائية والمواد الخام وتوفرها ولا سيما الطاقة.

وتابع:"كما نخطط للاستغناء عن واردات الطاقة من الخارج، ونعمل على تنويع مصادر إمدادات الطاقة ضمن استراتيجية طويلة الأمد".

وأكد أن المجموعة اتفقت على زيادة إجراءات الدعم من خلال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، داعيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا والسماح بوجود ممرات إنسانية.

أفاد بأنه يرى أن العقوبات المفروضة على روسيا مؤثرة وتؤتي ثمارها:"مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على روسيا إن دعت الضرورة لذلك".

وشدد على ضرورة الحفاظ على تدفق الأسلحة بصورة مستمرة إلى أوكرانيا.