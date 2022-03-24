«الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبًا على المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا على "المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، يومي 22 و23 مارس، في إطار مبادرة المواطنة الرقمية.



ويستهدف البرنامج التدريبي الآباء والأوصياء، ويتناول التعريف بمفهوم المواطنة الرقمية ومحاورها الأساسية، واستعراض المهارات الأساسية للمواطنة الرقمية وشرحها، بالإضافة إلى عرض عددًا من التطبيقات العملية.



وجاء ذلك في إطار تعزيز الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لزيادة الوعي المجتمعي بالمواطنة الرقمية والإنترنت الآمن، وتنمية قدرات الشباب والمراهقين في هذا المجال للمشاركة بفاعليه في دعم عملية التحول الرقمي للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.



وتُقدم مبادرة المواطنة الرقمية أنشطتها بهدف خلق جيل رقمي آمن، وبناء القدرات الرقمية للمواطنين على نحو فعّال، ورفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات في العالم الرقمي الحالي، حيث تستهدف المبادرة تشجيع السلوكيات المرغوبة ومواجهة السلوكيات المنبوذة في التعاملات الرقمية، وصولًا إلى الاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا.