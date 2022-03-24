«مصر صامدة وقادرة على النجاح».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم.. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وناقش خلال الافتتاح عددًا من الأمور الاقتصادية، مثل توفير السلع وما يتعلق بالأسعار.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم:

- قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حققت نجاح كبير تجاه معرض "أهلا رمضان"، حيث أن يتمثل فروعها في 8 آلاف معرض، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفادي أزمات غلاء الأسعار واستغلال التجار للمواسم المختلفة، وعلق: "الدولة قادرة على التخطيط الجيد لتكوين احتياطيات كافية لتأمين السلع لشهور قادمة".، كما أن الأيعار المخفضة ستستمر حتى بعد شهر رمضان.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

- وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري بخير، وهدف الحكومة المصرية الحفاظ على المكاسب واستمرار الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود والاستمرار والنمو، وعلق: "مصر صامدة وناجحة وتسير على الطريق الصحيح".

- وأكد مدبولي أن الحكومة دائمًا ما تضع تخطيطًا للدولة على المدي البعيد، حيث أن هناك خطة للتحرك بها خلال فترة الأزمات الحالية وهي استمرار الصمود والبقاء هكذا لفترة طويلة، وهناك وضع احتياطي 130 مليار جنيه بالموازنة لاستيعاب الأزمات العالمية.

- ولفت مدبولي خلال افتتاحه لمعرض أهلا رمضان إلى أن دول العالم جميعها بدون استثناء شهدت زيادات وتم تمريرها بالكامل على المواطن، وعلق: "ممكن عندنا يقولوا لا مهو مرتباتهم أعلى ولكن نتخيل إذا كانت تكلفة المعيشة بـ 100 فجأة أصبحت بالضعف فبالتأكيد كل المواطنين سيعانون مهما كان مستوى دخلهم".

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- حول صندوق النقد الدولي، والذي يواصلون مشاورات معه للخروج ببرنامج تمويلي جديد، قال مدبولي إن العلاقة بين الدولة المصرية والصندوق بدأت منذ عام 2016، واستمرت حتى يونيو الماضي، وعلق: "طلبنا من صندوق النقد دعمًا فنيا فقط مع احتمالية تمويل نطلبه عندما نحتاجه".