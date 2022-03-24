الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل أكثر من 318 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، رقمًا قياسيًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 318 ألفًا و387 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19 مليونًَا و596 ألفًا و530 حالة.

وأضاف المعهد - بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية - أنه تم تسجيل 300 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 127 ألفًا و514 شخصًا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 15 مليونًا و329 ألف شخص.

روبرت كوخ مكافحة الأمراض الصحة في ألمانيا الصحة

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على هامش الأزمة

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