«لقمة مستحية» يحصد جائزة لجنة التحكيم لأفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية

فاز فيلم لقمة مستحية للمخرج ماريو رمزي على جائزة لجنة التحكيم لأفلام الطلبة، وذلك في حفل ختام مهرجان الإسماعيلية بدورته الـ 23، وقدمت الجائزة شركة سينرجي عن طريق المنتجة رشا جودت، وتسلمها المخرج ماريو رمزي.

وتدور أحداث الفيلم في عالم سريالي عبثي، يتم لم شمل عائلة فايزر مره أخرى، وسط وحشية ونفاق ليأخذ التجمع منحنى لا تحمد عقباه.

فيلم لقمة مستحية من كتابة وإخراج ماريو رمزي، إنتاج ماريو رمزي (Veirdo)، أروى حسين، سارة ممدوح، زياد ممدوح، مونتاج عمرو أيمن.

ويقيم مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

وكانت قد أعلنت لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الفائزين هذا العام.

وجاءت النتائج كالتالي، في مسابقة أفلام التسجيلية الطويلة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم للفيلم البلجيكى "أنا حُر" للمخرجة لورا بورتيير وقيمة الجائزة ثلاثة آلاف دولار، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الهولندى البوسنى الفرنسى: "البحث عن الأحصنة" للمخرج ستيفان بافلوفيتش وقيمة الجائزة آلفان دولار.

وفيما يتعلق بجوائز الأفلام التسجيلية القصيرة، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم، الفيلم الصربي "تعديل" للمخرج ديان بتروفيك وقيمة الجائزة ثلاثة آلاف دولار، وحصل فيلم "العربة السوداء" إخراج إديليت كارزويف من قرغيزستان، علي تنويه خاص، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم الإسباني "أنيما أنيماي أنيميام" للمخرجين: جولييتا جاسروك، خوسيه (بوتكسا) بوشاديس مارتينيز.

أما عن جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "الفيبريسي"، فقد منحت تنويه خاص لفيلم "البحار" إخراج لوشيا كاسوفا من سلوفاكيا، وذهبت جائزة الفيبريسي للفيلم المغربي "صرة الصيف" وتسلمها المخرج سالم بلال.