رئيس جامعة قناة السويس يكرم الكليات الفائزة بمسابقة دوري المعلومات العلمية

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة السويس بتسليم كأس دورى المعلومات العلمية لطلاب كلية الزراعة الحاصلين على المركز الأول بالمسابقة، كما سلم "مندور" كأس المركز الثانى لطلاب كلية الطب البشرى وكأس المركز الثالث لطلاب كلية العلوم.

هذا وجدد رئيس الجامعة دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية التى تتم داخل الجامعة وخارجها مطالباً طلابه بالمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم فى خطط الأنشطة الطلابية.

حضر تسليم الكؤوس السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة.

وعن دورى المعلومات العلمية أكد الدكتور ناصر مندور أن ٨٥ طالب وطالبة يمثلون ١٢ كلية شاركوا بالمسابقة وأن الأسئلة تناولت كافة المجالات العلمية الأدبية ،الطبية ،الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، فنى، رياضى وغيرها.

تأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة بالجامعة والأستاذ عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب.

ونظمتها إدارة النشاط العلمي تحت قيادة أحمد ياقوت مدير النشاط.

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم زيارة ميدانية للقرية الذكية وذلك لطلاب الذكاء الاصطناعي، حيث قام وفد طلابي يضم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات والهندسة بزيارة القرية، وتابع مندور أن الزيارة تأتي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة بهذه المدن؛ موضحًا دور مثل هذه الزيارات في إكساب الطلاب الخبرات اللازمة فى إطار ربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم فى مختلف المجالات.

وأقيمت الزيارة بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقدم الدكتور خالد عبد السلام الأستاذ بقسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة ومنسق الزيارة شرحًا مفصلًا حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أقامتها الدولة المصرية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، والتي تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.