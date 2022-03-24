الناتو: تدخل روسيا فى أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبى

أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو»، اليوم الخميس، عن أن دول الحلف قررت زيادة الإنفاق على الدفاع، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وذكر الحلف، في بيانٍ له، أن تدخل روسيا في أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، مضيفًا أن عمليات روسيا في أوكرانيا تقوض السلام في أوروبا.

فيما أعلن البيان عن الموافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح هناك 8 مجموعات قتالية، فضلًا عن نشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا.

وأضاف بيان الناتو أن "عملية رفع قدراتنا القتالية ستستمر في شرق أوروبا"، مؤكدًا: "سنزود أوكرانيا بالمعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي هجمات كيميائية".

وأشار إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لافتًا إلى أن خطاب الرئيس الروسي تصعيدي وغير مسئول ومزعزع للاستقرار.

واعتزم قادة الناتو، خلال قمة في بروكسل، اليوم الخميس، مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.