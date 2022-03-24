الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار محصول الأرز الشعير اليوم الخميس 2022 في الأسواق

أسعار الأرز الشعير
أسعار الأرز الشعير اليوم 2022

اتجهت مؤشرات البحث على جوجل للبحث عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز الشعير اليوم في السوق المحلي عند جميع التجار، مما يؤثر على المستهلك خلال تعاملات اليوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢.

أسعار الأرز الشعير اليوم 2022

وكشفت التقارير أن أسعار الشعير ارتفعت لأكثر من ١٠٠ جنيه للطن مما يؤثر على المستهلك طبقا لأسعار الأرز الشعير اليوم الخميس ٢٠٢٢ كما شهدت أسعار الأرز تباينًا في الأسعار العالمية ما بين استقرار وارتفاع من خلال عمليات التداول، حيث تراجعت بعض العقود لبعض الشهور خلال الفترة المقبلة.

 أسعار الأرز العريض

وكشفت التقارير أن أسعار الأرز العريض سجلت ارتفاعا لأكثر من ١٠٠ جنيه للطن لتسجل ارتفاع بنحو ٦٧٠٠ جنيه للطن في حين شهدت أسعار العقود في البورصات العالمية التجارية تراجعا في حين شهدت ثباتا في بعض البورصات.

وكانت أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم زراعة نحو مليون فدان بمحصول الأرز هذا العام منها 750 ألف فدان يتم ريها بمياه النيل و200 ألف فدان يتم ريها على فترات متباعدة أو ما يطلق علية الأرز الجاف، و150 ألف فدان يتم ريها من خلال مياه الصرف الزراعي المعالج ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز وهو ما يزيد عن 4 ملايين طن. 

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ارتفاع 100 جنيه في أسعار الأرز الشعير بالأسواق اليوم

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أسعار الأرز تشهد استقرارًا اليوم في السوق المحلي

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تباين أسعار الأرز في السوق المحلي لدى تجار الجملة

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استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي وارتفاعه عالميا

موعد حصاد محصول الأرز 2022

كما أكدت ان حصاد محصول الأرز يتم في شهر أغسطس من كل عام في  المحافظات التي تلتزم بمواعيد الزراعة المناسبة الأصناف المبكرة وهي محافظات كفر الشيخ والغربية وبورسعيد حيث بلغت مساحات الحصاد حتى الآن من 10 الى 15% من إجمالي المساحة المزروعة وان متوسط الإنتاجية وصل من 3,5 الى 4,3 طن للفدان وان الحالة العامة للمحصول جيدة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية زيادة المساحات من الأرز لمواجهة الاحتياجات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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أسعار محصول الأرز الشعير اليوم الخميس 2022 في الأسواق

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