الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتي يبحث مع الإتحاد الدولي للصليب الأحمر الوضع الإنساني في لبنان

ميقاتي
ميقاتي

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم، رئيس بعثة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي، ترافقه منسقة مكتب المدير الإقليمي نادين خوري.

وقال الشرقاوي، في تصريحات له عقب اللقاء، إنه بحث مع رئيس الحكومة الوضع الإنساني في لبنان ودور الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الصليب الأحمر اللبناني في تقوية الدعم وتكثيف الجهود للتعامل مع المعاناة التي تزداد يومًا بعد يوم.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة توسيع الاستفادة من خبرات الكادر الموجود في لبنان لمساعدة الاتحاد الدولي في التدخل لمساعدة دول أخرى، موضحًا أن لبنان لديه الكثير من الطاقات التي لديها خبرة تمتد لعقود في مجال العمل الإنساني.

وأوضح أنه بحث سبل التعاون في مجالات عديدة منها الصحة، الإسعاف، والخدمات من مأوى للتغذية وغيرها ونريد أن نوسع نطاق عملنا.

ميقاتي الصليب الأحمر لبنان الاتحاد الدولى

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على هامش الأزمة

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