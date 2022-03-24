بولندا ترفع قيودًا متعلقة بارتداء الكمامات والخضوع للحجر الصحي للمسافرين

أعلن وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، إلغاء عدد من قيود فيروس كورونا المفروضة في البلاد والمتعلقة بارتداء الكمامات، والخضوع للعزل، والحجر الصحي للمسافرين.

وأوضح نيدزيلسكي - وفقًا لما أورده راديو بولندا اليوم الخميس- إنه سيتم بدءًا من 28 مارس الجاري إلغاء ارتداء الكمامات إجباريًا في الأماكن المغلقة إلا في المنشآت الصحية، فيما سيتم إلغاء العزل المنزلي لأفراد الأسرة المخالطين للمرضى وجميع إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين لبولندا.

وأضاف أن أزمة اللاجئين المتصاعدة الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تؤد لزيادة الإصابات بفيروس كورونا رغم وصول أكثر من مليوني لاجئ للبلاد.

يُشار إلى أن بولندا قد رفعت مجموعة أخرى من القيود بداية الشهر الجاري بعد أن قالت الحكومة إن جائحة الفيروس بدأت في التراجع.