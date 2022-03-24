مرعي: قانون المشروعات الصغيرة لا يشمل أي مواد عقابية

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن قانون 152 لسنة 2020 المعني بالمشروعات الصغيرة يحتوي على 109 مواد كلها مميزات لا يوجد به أي مادة عقابية لأي صاحب مشروع جاء ذلك خلال اجتماع وفد لجنة المشروعات بمستثمري منطقة مرغم الصناعية.

وأكد مرعي أن الدولة المصرية مهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه داعم للاقتصاد الوطني ونجاحه ضرورة مهمة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية الآن تعمل بشكل متناسق ومترابط في كافة القضايا والدليل وجودنا هنا حيث يوجد المسئولين عن الضرائب وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية لإزالة إلى معوقات تقابل المستثمرين بالمنطقة.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أنه تواصل مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بخصوص زيارة مرغم، وأوضحت أن أي توصيات بخصوص اي معوقات لحلها سيتم العمل عليها لدعم المستثمرين.

وأكد مرعي أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة وتجاوزت كل ذلك بفضل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجاح الدولة المصرية في تجاوز أزمة كورونا، والآن الازمة العالمية والتي أدت إلى التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ولكن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجات.

وكانت استكملت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها اليوم الثاني على التالي بمحافظة الإسكندرية لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم.