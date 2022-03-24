الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مرعي: قانون المشروعات الصغيرة لا يشمل أي مواد عقابية

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن قانون 152 لسنة 2020  المعني بالمشروعات الصغيرة يحتوي على 109 مواد كلها مميزات لا يوجد به أي مادة عقابية لأي صاحب مشروع جاء ذلك خلال اجتماع وفد لجنة المشروعات بمستثمري  منطقة مرغم الصناعية.

وأكد مرعي أن الدولة المصرية مهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه داعم للاقتصاد الوطني ونجاحه ضرورة مهمة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية الآن تعمل بشكل متناسق ومترابط في كافة القضايا والدليل وجودنا هنا حيث يوجد المسئولين عن الضرائب وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية لإزالة إلى معوقات تقابل المستثمرين بالمنطقة. 

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أنه تواصل مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بخصوص زيارة مرغم، وأوضحت أن أي توصيات بخصوص اي معوقات لحلها سيتم العمل عليها لدعم المستثمرين. 

وأكد مرعي أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة وتجاوزت كل ذلك بفضل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجاح الدولة المصرية في تجاوز أزمة كورونا، والآن الازمة العالمية والتي أدت إلى التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ولكن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجات.

وكانت استكملت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها اليوم الثاني على التالي بمحافظة الإسكندرية لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج  العرب للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم.

النائب محمد كمال مرعى لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب المشروعات الصغيرة صاحب مشروع الدولة المصرية الحماية الاجتماعية وزيرة الصناعة الأزمة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

شعبة الصرافة: 300% زيادة فى حصيلة التنازل عن الدولار بعد «قرارات المركزى»

تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه في حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية