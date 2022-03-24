سقوط أمطار ونشاط الرياح.. تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

طقس سيئ تشهده محافظات مصر كافة، حيث انخفضت الحرارة بشكلٍ ملحوظ وأعقبها سقوط أمطار متفاوتة في شدتها، ما جعل الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس السيئ الذي قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات برد، كما ألغيت الدراسة في عدد من المحافظات.

طقس اليوم الخميس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانٍ لها، أن هناك فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، متوقعين سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة عَلى مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة عَلى فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 17 - 9.

- السواحل الشمالية: 16 - 10.

- جنوب سيناء: 22 - 14.

- شمال الصعيد: 18 - 7.

- جنوب الصعيد: 22 - 11.

طقس غد الجمعة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال والوجه البحرى عَلى فترات متقطعة، كما تنشط الرياح عَلى مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد عَلى فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا الجمعة:

- القاهرة والوجه البحري: 18 - 10.

- السواحل الشمالية: 17 - 12.

- جنوب سيناء: 21 - 14.

- شمال الصعيد: 19 - 8.

- جنوب الصعيد: 22 - 11.

طقس السبت المقبل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة السبت المقبل كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 21 - 10.

- السواحل الشمالية: 18 - 12.

- جنوب سيناء: 23 - 14.

- شمال الصعيد: 22 - 9.

- جنوب الصعيد: 25 - 12.