4 معلقين.. تفاصيل استعداد «ONTIME SPORTS» لمباراة منتخب مصر والسنغال

أنهت قناة ONTIME SPORTS استعداداتها لتغطية ونقل مباراة منتخب مصر والسنغال في مباراة الذهاب للمباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

مباراة مصر والسنغال

وعلم "الدستور" أن ONTIME SPORTS ستقدم للجمهور وجبة رياضية متكاملة ستبدأ من صباح الجمعة 25 مارس الجاري، من خلال استوديو بث مباشر عبر البرنامج الصباحي “صباح أون تايم” ويستمر البث بعد الظهيرة من خلال ستوديو مباشر حتى ستوديو الهواء الرئيسي قبل المباراة بوقت كبير، بتواجد عدد كبير من الإعلاميين والمحللين الرياضيين لقنوات أون تايم سبورتس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وقال مصدر، إن غدا سيشهد تواجد كل مراسلي قنوات أون تايم سبورتس في الشوارع والمحافظات المصرية وداخل عدد من النوادي ومن محيطي مقرات إقامة منتخبي مصر والسنغال وداخل ستاد القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المداخلات من داخل وخارج مصر، وسيستمر البث المباشر حتى بعد ساعات من انتهاء المباراة ورصد ردود أفعال الجمهور المصري حول نتيجة المباراة الهامة للغاية قبل 3 أيام من المباراة الفاصلة الثانية التي تقام في السنغال.

وحددت شبكة قنوات أون تواجد المباراة حصريا على قناتي أون تايم سبورتس 1 و2 بعد حصول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق نقل المبارتين في الذهاب والإياب على شاشاتها مجانا.

ومن المقرر أن يتواجد على أون تايم سبورتس 1 وعلى الصوتية الأولى المعلق مدحت شلبي، والقناة الصوتية الثانية المعلق بلال علام، بينما على القناة الثانية يتواجد المعلقين أيمن الكاشف والمعلق محمد الكواليني، لإتاحة تنويعة لكل الجمهور لاختيار المعلق المفضل لها.

كما تقرر أن وحدة النقل التليفزيوني "OB 24" بتقنية "4K" هي من ستقف على نقل المباراة وهي الوحدة التي نقلت قبل أيام مباراة النادي الأهلي والمريخ السوداني في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.