الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 طن مواد خام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 طن مواد خام "مستحضرات تجميل – مستلزمات إنتاج" معبأة داخل شكائر وبراميل دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل بمحافظة المنوفية، وضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية) دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

الأجهزة الأمنية مستحضرات تجميل مالك مصنع محافظة المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

قرار بحذف مَن يتقاضى 9600 جنيه من «بطاقة التموين».. وهذا موعد التنفيذ

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

«الهير باي هير» بالجرام.. كواليس فاتورة تجميل بـ«43 ألف جنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية