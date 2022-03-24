ضبط 24 طن مواد خام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 طن مواد خام "مستحضرات تجميل – مستلزمات إنتاج" معبأة داخل شكائر وبراميل دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل بمحافظة المنوفية، وضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية) دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.