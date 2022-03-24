محافظ مطروح يلتقي أساتذة وطلاب قسم الجغرافيا بجامعة المنوفية

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، على لقاء أساتذة وطلاب قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة المنوفية خلال زيارتهم البحثية والعلمية لواحة سيوة وعمل مسح جغرافي لمنطقة أبوشروف على بعد ٣٠ كم شرق مدينة سيوة، ضمن مشروعات التخرج لطلاب السنة الرابعة بشعبة المساحة.

ورحب محافظ مطروح بجهود البحث العلمى لجامعة المنوفية مع الترحيب بمزيد من الأبحاث للجهات العلمية، بما يعود بالنفع على المحافظة من دراسات نظرية وميدانية يمكن تطبيقها والاستفادة منها بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

وكان قد استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، السبت الماضي، الفوج الثالث من رحلات "يلا كامب" السياحية لواحة سيوة، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وخليل خليفة مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، ومنسقي مشروع "يلا كامب" بوزارة الشباب والرياضة، وذلك أمام عين "جوبا" (كليوباترا).

واستقبل الفوج الثالث بـ"يلا كامب" فتيات سيوة بالزي التقليدي للواحة، مقدمين لهم أطيب أنواع التمور التي تشتهر بها الواحة، وسط حفاوة الاستقبال من الجميع.

وقدم رئيس مركز ومدينة سيوة تحيات أهالي سيوة، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع في الواحة، مضيفًا أن رئاسة المركز دائمًا على استعداد تام للتعاون مع إدارة الشباب والرياضة، وتذليل العقبات من أجل نجاح الرحلات، وإظهار الواحة بالمظهر اللائق والحضاري أمام الزائرين.

وشهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة، وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، في ١١ مارس ٢٠٢٢، فعاليات المارثون الرياضي الذي تم تنظيمه من أمام معبد الإسكندر الأكبر مرورًا بمعبد أمون وختامًا بعين جوبا.