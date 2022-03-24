الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص بطريق مصر - إسماعيلية

حادث
حادث

أُصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوي، مدخل الشروق وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم  على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، مدخل الشروق.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى  التأمين بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة اسماعيلية الصحراوي دخل الشروق مستشفى التأمين الصحي مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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