الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يناقش الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الاجتماع
الاجتماع

عقد محمد عبدالتواب وكيل تعليم بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية وشئون الطلبة والامتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات ومسئول المطبعة السرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بالاستعداد المبكر لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022/2021

وقدم وكيل تعليم بني سويف الشكر لكل الحضور على خروج امتحانات الفصل الدراسي الأول بصورة طيبة، مؤكدًا على ثقته الكاملة في كل رؤساء اللجان وتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات لتحسين الأداء وجودة العمل.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على مراجعة الورقة الامتحانية مع الموجهين واضعي الامتحان، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة التي تثير القلق مع التأكيد على جودة الطباعة.

ووجه "عبدالتواب" بضرورة مراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وإعداد وتجهيز اللجان مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها.

وفي سياق آخر، شهد وكيل تعليم بني سويف البرنامج التدريبي الذي ينظمه التوجيه المالي والإداري والذي يستهدف الموجهين الماليين بالإدارات التعليمية لتطوير أداء العمل في متابعة المدارس ماليًا وإداريًا.

وأكد على أهمية دور الموجه المالي والإداري على تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على المال العام، مطالبًا بضرورة مراعاة الموضوعية والشفافية في العمل، مضيفًا أنه لن يسمح بالتقصير، وينبغي أن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على أكمل وجه.

وقام محافظ بني سويف بافتتاح مشروع مدرسة المحمودية الابتدائية المشتركة "توسع"، على مساحة إجمالية 2100 متر بتكلفة 3 ملايين و332 ألف جنيه، وتضم 10 فصول دراسية، دورة مياه رياض أطفال بنين/ بنات، دورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، دورة مياه بنين/ بنات، وغرف: طبيب، مجالات، مصادر، مصلى، مدرسين، مكتبة، صالة متعددة الأغراض، حاسب آلي، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية، وتسهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.
 

امتحانات بني سويف الفصل الدراسي الثاني المركز القومى للامتحانات امتحانات الفصل الدراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

حبس المتهم السادس بقضية بسنت خالد 5 سنوات

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى