وكيل تعليم بني سويف يناقش الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

عقد محمد عبدالتواب وكيل تعليم بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية وشئون الطلبة والامتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات ومسئول المطبعة السرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بالاستعداد المبكر لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022/2021

وقدم وكيل تعليم بني سويف الشكر لكل الحضور على خروج امتحانات الفصل الدراسي الأول بصورة طيبة، مؤكدًا على ثقته الكاملة في كل رؤساء اللجان وتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات لتحسين الأداء وجودة العمل.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على مراجعة الورقة الامتحانية مع الموجهين واضعي الامتحان، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة التي تثير القلق مع التأكيد على جودة الطباعة.

ووجه "عبدالتواب" بضرورة مراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وإعداد وتجهيز اللجان مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها.

وفي سياق آخر، شهد وكيل تعليم بني سويف البرنامج التدريبي الذي ينظمه التوجيه المالي والإداري والذي يستهدف الموجهين الماليين بالإدارات التعليمية لتطوير أداء العمل في متابعة المدارس ماليًا وإداريًا.

وأكد على أهمية دور الموجه المالي والإداري على تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على المال العام، مطالبًا بضرورة مراعاة الموضوعية والشفافية في العمل، مضيفًا أنه لن يسمح بالتقصير، وينبغي أن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على أكمل وجه.

وقام محافظ بني سويف بافتتاح مشروع مدرسة المحمودية الابتدائية المشتركة "توسع"، على مساحة إجمالية 2100 متر بتكلفة 3 ملايين و332 ألف جنيه، وتضم 10 فصول دراسية، دورة مياه رياض أطفال بنين/ بنات، دورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، دورة مياه بنين/ بنات، وغرف: طبيب، مجالات، مصادر، مصلى، مدرسين، مكتبة، صالة متعددة الأغراض، حاسب آلي، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية، وتسهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

