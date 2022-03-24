سلوفاكيا: لن نزود أوكرانيا بنظام الدفاع «إس- 300» حال سحب روسيا قواتها

قال وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، إن «سلوفاكيا لن تفكر في تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي (إس- 300) إذا غادرت روسيا الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "ناد" أن «سلوفاكيا لن تزود أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي (إس- 300) الذي يستخدمه الجيش السلوفاكي حاليا، إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا»، حسب صحيفة «ذا سلوفاك سبيكتيتور» السلوفاكية.

وأدلى «ناد» بهذه التصريحات بعد وقت قصير من تحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرة أخرى للدول التي تمتلك نظام "إس- 300" من منحه لأوكرانيا، وقال "لافروف": «نقل صواريخ إس -300 السوفيتية من دول أخرى إلى أوكرانيا أمر مستحيل وغير قانوني، وموسكو لن تسمح بذلك».