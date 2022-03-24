الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا: لن نزود أوكرانيا بنظام الدفاع «إس- 300» حال سحب روسيا قواتها

نظام الدفاع الصاروخي
نظام الدفاع الصاروخي إس- 300

قال وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، إن «سلوفاكيا لن تفكر في تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي (إس- 300) إذا غادرت روسيا الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "ناد" أن «سلوفاكيا لن تزود أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي (إس- 300) الذي يستخدمه الجيش السلوفاكي حاليا، إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا»، حسب صحيفة «ذا سلوفاك سبيكتيتور» السلوفاكية.

وأدلى «ناد» بهذه التصريحات بعد وقت قصير من تحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرة أخرى للدول التي تمتلك نظام "إس- 300" من منحه لأوكرانيا، وقال "لافروف": «نقل صواريخ إس -300 السوفيتية من دول أخرى إلى أوكرانيا أمر مستحيل وغير قانوني، وموسكو لن تسمح بذلك».

براتسلافا روسيا أوكرانيا الدفاع الصاروخى سلوفاكيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

حبس المتهم السادس بقضية بسنت خالد 5 سنوات

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى