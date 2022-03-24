الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ممارسة الرياضة أبرزها.. كيفية التخلص من الروح التشاؤمية عبر السوشيال ميديا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يسيطر الآن عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها تويتر والفيس بوك، الروح التشاؤمية وانتشار الشائعات بشكل كبير، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار ومعها تكاثر الأقاويل المغلوطة ورغم من تصحيحها من قبل الجهات المسؤولة إلا أن الأمر يزداد حِدة وتتعدد الصفحات المشبوهة في نقل المزيد والمزيد من الشائعات. 

ويوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي كيف يمكن حماية أنفسنا من سيطرة روح التشاؤم علينا في هذه الأيام.

من جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن تصدير السوشيال ميديا للمزيد من القضايا الخاصة بالدولة وانتشار الشائعات من خلالها من جانب المغرضين هذا أمر يؤثر بالسلب على كافة المتلقين مما يسبب اكتئاب وإحباط للعديد منهم، وكثرة التعرض لهذا الأمر بالفعل يضع المتلقي للمزيد والمزيد من الضغط النفسي.

وطالب فرويز، بضرورة تجريم من يستخدم مشاكل عامة عبر السوشيال ميديا ويخرج بالمزيد من الكوميكس الخاصة بها مما يسبب لغيره العديد من المشاكل النفسية واقتصار السوشيال ميديا عن الحديث للمشاكل الشخصية أي للاستخدام الشخصي.

ونصح جمال فرويز الجميع بضرورة التحلي بصفة التفاؤل حفاظاً على الروح النفسية الإيجابية، مع ممارسة الرياضة واسترجاع جلسة العائلة والحديث سويًا كعائلة والحديث عن العديد من الأمور الأخرى الإيجابية التي تجمعنا سويًا.

كما نصح بضرورة تحضير قائمة من الامتنان على أمور عديدة في الحياة، مع التشجيع على ممارسة المزيد من الأمور التي تسعدك كممارسة هواية تُفضلها كالحديث مع صديق ترتاح في التعامل معه، كما أن تقديم يد العون لصديق لك أو لغيرك من الأشخاص يجعلك تشعر بسعادة مضاعفة.

وتابع: “لابد من إحاطة نفسك بالمزيد من الأصدقاء الإيجابيين، والابتعاد عن غيرهم من الأًصدقاء السلبيين في حياتك، كما أن المواظبة على ممارسة المشي يعمل على التخلص من الطاقة السلبية بالطبع الخاصة بك، كما يمكن الاستعانة بشخص يمكنه التحدث معه عما بداخلك من مشكلات”.

صفحات السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي الروح التشاؤمية الصفحات المشبوهة الروح النفسية الإيجابية

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على هامش الأزمة

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