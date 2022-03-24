الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم السادس بقضية بسنت خالد 5 سنوات

بسنت خالد
بسنت خالد

قضت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا، في محافظة الغربية، بمعاقبة المتهم السادس في قضية بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، بالحبس لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمة الأولى بهتك العرض دون قوة وتهديد، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة وهى نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو دون رضاء المجني عليها، والرابعة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع الأسري، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات، ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول.

نظرت محكمة الطفل بطنطا، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم على المتهم السادس الحدث في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى "محمود. ع. س"، طالب بالصف الأول الثانوي ويبلغ من العمر 16 عاما.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها، وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

محكمة الطفل محاكم طنطا محافظة الغربية بسنت خالد

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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