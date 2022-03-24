خطاب هام من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بشأن عدم التزام الكثير من المدارس الخاصة والدولية، بسداد نسبة 1% من إجمالي المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في البريد.

وأكد الكتاب الدوري، أن المصروفات الدراسية هي إجمالي رسوم التعليم المحصلة من الطلاب قبل إجراء أي استقطاع منها، ما عدا الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى على الطلاب، وهي رسم رعاية النشء - رسم الالتحاق - صندوق تكريم الشهداء - نقابة المهن التعليمية - التأمين الصحي - صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) وأي قوانين تخطر بها الوزارة لضمها على مصروفات الطلاب.

وشدد الكتاب الدوري، على ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية، بمراجعة الوضع مع المدارس الخاصة والدولية التابعة لإشرافها في ضوء أعداد الطلاب المقيدين في كل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة الـ ١٪؜ وفقا للمصروفات المعتمدة لديها لكل صف ومرحلة دراسية بالمدارس، وإرسال بيان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بذلك للمديريات والإدارات التعليمية مع اتخاذ ما يلزم نحو إحالة المدارس الخاصة والدولية المخالفة إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولي بالمديريات والإدارات لأعمال شئونها في ضوء أحكام القرار الوزاري ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤.

تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات كفر الشيخ والفيوم وبني سويف.https://www.dostor.org/Upload/libfiles/362/1/857.jpgي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير الماضي، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).