للشروع في قتل سائق بالشيخ زايد.. إحالة صاحب شركة لتجارة السيارات للجنايات

أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد، صاحب شركة شهيرة لتجارة السيارات، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الشروع فى قتل سائق، في القضية رقم 3287 لسنة 2021 جنايات قسم أول زايد، والمقيدة برقم 1530 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر .

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات انه عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع.ع" (مخلى سبيله)، 50 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة لتجارة وتوزيع السيارات، لأنه في 13 يونيو 2021 بدائرة قسم أول زايد محافظة الجيزة شرع في قتل المجني عليه "ع.ع" عمدا مع سبق الإصرار، إذ تناحر والشركة المستخدم لديها المجني عليه على حيازة العين مسرح الواقعة، وإذ علم من أحد مستخدميه استيلاء الشركة على العين، فعقد العزم وبيت النية على إزهاق روح من يعترض طريق سيطرته على تلك العين، وأمرته نفسه بالاستعانة بسلاحه المرخص، فحمله وتوجه حيث ذاك منا إياه، وأطلق عيارين ناريين لإرهاب المتواجدين، أتبعهما بعيار ناري قصد به صدر المجني عليه لقتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف القرار أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 45 الفقرة الأولى، 46 الفقرة الأولى، 230، 231 من قانون العقوبات.