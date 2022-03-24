الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المركز الأشعري» ينظم لقاءات تثقيفية لوعاظ منطقة مطروح الأزهرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل المركز الأشعري بالأزهر الشريف، لقاءاته التثقيفية  لوعاظ منطقة مطروح الأزهرية لدعم المهارات العلمية والثقافية للوعاظ، والتعريف بالمذهب الأشعري ودوره في مواجهة الغلو والتيارات المتطرفة.

حاضر في اللقاء مدير المركز الأشعري الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين سابقًا و نائب رئيس المركز الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر ومؤسس المركز، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، ومدير عام منطقة وعظ مطروح الشيخ عبد الحكيم سلطان.

وتضمنت المحاضرة الحديث عن المنهج الأشعري، ومميزاته، وأهم معالمه، كما تناول اللقاء الحديث عن المذاهب الأخرى من السلفية والوهابية مع مقارنته بالمذهب الأشعري في عدد من المعالم المنهجية، و مذهب أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، ولماذا اختار الأزهر الشريف المذهب الأشعري.

يذكر أن المذهب الأشعري يعود إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري، وهي مدرسة إسلامية سنية، اتبع منهاجَها في العقيدة عددٌ من العلماء الأجلاء؛ أمثال البيهقي والباقلاني والقشيري والجويني والغزالي والفخر الرازي والنووي والسيوطي والعز بن عبد السلام والتقي السبكي وابن عساكر، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قافلة دعوة لواعظات الأزهر إلى محافظة الأقصر بمشاركة وعاظ الأزهر، وبرئاسة الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل، حيث تنفذ القافلة برنامجًا توعويًاشاملًا داخل المحافظة.

المركز الأشعري بالأزهر وعاظ منطقة مطروح الأزهرية منطقة مطروح الأزهرية المذهب الأشعري المنهج الاشعري

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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