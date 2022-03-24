«دونيتسك» تعلن تقدم قواتها في ماريوبول وترجح «تحريرها» خلال يومين
أعلنت السلطات في إقليم دونيتسك تقدم قواتها في مدينة ماريوبول الأوكرانية، مرجحة إعادة السيطرة على المدينة خلال اليومين المقبلين.
وقال النائب الأول لوزير الإعلام في دونيتسك دانييل بيزنوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن قوات دونيتسك تعزز حصار القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول من 3 جهات، مشيرا إلى قطع طرق إمداداتهم.
وفي السياق ذاته أعلنت سلطات دونيتسك مقتل مدني وإصابة 25 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على 13 بلدة في دونيتسك.