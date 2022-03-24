الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دونيتسك» تعلن تقدم قواتها في ماريوبول وترجح «تحريرها» خلال يومين

جريدة الدستور

أعلنت السلطات في إقليم دونيتسك تقدم قواتها في مدينة ماريوبول الأوكرانية، مرجحة إعادة السيطرة على المدينة خلال اليومين المقبلين.

وقال النائب الأول لوزير الإعلام في دونيتسك دانييل بيزنوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن قوات دونيتسك تعزز حصار القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول من 3 جهات، مشيرا إلى قطع طرق إمداداتهم.

وفي السياق ذاته أعلنت سلطات دونيتسك مقتل مدني وإصابة 25 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على 13 بلدة في دونيتسك.

روسيا ماريوبول دونيتسك

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على هامش الأزمة

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