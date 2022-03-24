إخماد حريق بشقة في دارالسلام بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمركز دار السلام شرق سوهاج دون حدوث إصابات، حيث التهمت النيران بعض المنقولات المنزلية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغا بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بعقار ملك المدعو “مؤمن أ ك م”، 50 سنة.

انتقلت سيارة الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق ورجح مالك المنزل أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا دون حدوث إصابات بشرية وقرر بالتهام النيران بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية.