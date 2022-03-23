الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات وتمركزات عربات تصريف مياه الأمطار

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات وتمركزات عربات تصريف المياه

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مسائية مكبرة لتفقد استعدادات شركة الصرف الصحي وتمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، والتأكد من جاهزية التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى.

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وخلال الجولة، أكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والمثلجة التي تشهدها المحافظة منذ أمس.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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هذا ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. لافتاً إلى أن الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة جداً مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن استمرار تعطيل الدراسة غدًا الخميس 24 مارس 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وكذلك استمرار منح العاملين المعينين ضمن 5% (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً الخميس. وذلك وفقًـا لتقارير  الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

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وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المسئولة.

الإسكندرية جولة مسائية تمركزات عربات تصريف المياه موجة الطقس السيئ شركة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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