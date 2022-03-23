الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط: تكريم المرأة المصرية يعكس إيمان القيادة السياسية بمكانتها

احتفالية تكريم المرأة
احتفالية تكريم المرأة المصرية

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، والتى أُقيمت اليوم بمركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة انتصار السيسي.

وشارك في الاحتفال لفيف من الرموز و القيادات النسائية المصرية، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة أعرب خلالها عن تقديره الشديد للمرأة المصرية صانعة مجد الوطن، كما وجه التحية لعظيمات مصر من السيدات الراحلات،و أشاد بالدور الذى صنعته المرأة المصرية فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأضاف الرئيس أن المرأة رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أى مصلحة، كما أشار أيضاً إلى أن المرأة لها مساهمة جادة وفعالة وبناءة فى مرحلتنا المقبلة بالجمهورية الجديدة.

وأعربت "محافظ دمياط" عن سعادتها بحضور هذا الحفل الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بمكانة المرأة المصرية ودورها البارز فى بناء المجتمع ، معربة أيضاً عن تقديرها وتقدير كل امرأة مصرية للجهود المبذولة تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها على كافة الأصعدة، والذي بدا واضحاً بتوليها مناصب قيادية وهامة بمختلف مؤسسات الدولة، وحصولها على العديد من الحقوق التى لم تحظى بها من قبل، والذى أدى بدوره إلى تحقيقها نجاحات عديدة يراها الجميع بكل فخر واعتزاز نحوها.

دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض المنارة السيس

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على هامش الأزمة

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