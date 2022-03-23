الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان بمطار القاهرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة بالتنسيق مع عبدالعال نعمان مدير عام جمرك الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية ومستلزمات زراعة الأسنان.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين من اسطنبول اشتبه عماد صلاح مأمور الجمرك فى الراكب المصرى م . م .ب  قادم من اسطنبول ترانزيت إلى مطار الغردقة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تفتيش حقائب الراكب بلجنة من أميره طلبة وأحمد عمر مديرى الحركة وأحمد مجاهد مأمور الجمرك فتبين وجود 82 قسطرة طبية و150 قطعة من مستلزمات زراعة الأسنان وقد قرر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 72 لسنة 2022.

مطار القاهرة الدولي مصري الجمارك لجنة اجراءات تنسيق ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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