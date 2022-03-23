الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا في الشرقية

فيس بوك
فيس بوك

تمكنت اجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"–مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. مما مكنه من إستدراج ضحاياه والحصول منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات السفر ، وقد بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامى(10) وقائع مُحرر عنها محاضر بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الغربية –المنيا –أسوان –الدقهلية – الشرقية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول)بفحصهفنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع المشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية. 

وزارة الداخلية المواطنين الاتصالات مركز شرطة هاتف محمول السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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على هامش الأزمة

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