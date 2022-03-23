الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» اليوم: 6 ملايين مستفيد من المعاشات و60% من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، عددًا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:-

- التضامن: 60% من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نحو 60% من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي، ما يهدد حمايتهنّ الاجتماعية، موضحة أن هذه الأعمال إما هامشية أو غير مرئية أو غير مسجلة.

https://www.dostor.org/3751755

- القباج: 4.2 مليار جنيه تكلفة الحماية الاجتماعية للسيدات المعيلات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة الحماية الاجتماعية للسيدات المعيلات، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة لمسجون تبلغ 4.2 مليار جنيه. 

https://www.dostor.org/3751864

- التضامن: 6 ملايين سيدة مستفيدات من المعاشات بنسبة 58%

قالت وزيرة التضامن إن نسبة السيدات المستفيدات من "تكافل وكرامة" 74% من إجمالي المستفيدين، موضحة أن البرنامج تبنى منهجًا صريحًا لتنمية الأسرة  للاستثمار في البشر، ومنذ بدايته فجعل الحصول على الدعم مشروطاً بتعليم وصحة الأطفال وبالصّحة الإنجابية للأمهات، ثم استحدثنا شرط عدم تزويج القاصرات وتم اقتصار الدعم على طفلين كحد أقصى في كل أسرة؛ تماشياً مع سياسات الحد من الزيادة السكانية، كما تمكن برنامج تكافل وكرامة من استخراج أوراق ثبوتية لنحو 850 ألف سيدة.

https://www.dostor.org/3752064
-«القباج»: نتواجد داخل الجامعات من خلال 29 وحدة تضامن

شاركت نيفين القباج في ختام أكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر تنظمها مؤسسة شباب القادة، وهي النسخة الثالثة لفعاليات مسابقة برنامج (YLF Leaders League)، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وأحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وشركاء من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
https://www.dostor.org/3752092

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي وزير التعليم العالي برنامج تكافل وكرامة الزيادة السكانية وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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