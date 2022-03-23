رئيس «القومى للسينما»: «مهرجان الإسماعيلية» عرس فنى جمع صناع الأفلام التسجيلية

اختتم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، اليوم الأربعاء، فعاليات دورته الـ23 برئاسة المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، بحضور السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وعدد من صناع السينما التسجيلية.

وقالت زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما: "شاهدنا خلال فعاليات الدورة الـ23 الكثير من الأعمال السينمائية ذات القيمة الفنية الكبيرة وتحاورنا من خلال العديد من الندوات والورش الإبداعية.

وأضافت: "اليوم نحتفل بختام هذا العرس الفني وبالمبدعين الجدد الذين شاركوا بأفلامهم المتميزة حازت على العديد من الجوائز، والذين لم ينالوا جوائز لكم كل التقدير على ما بذلتوه من جهد في أفلامكم".

واختتمت رئيس المركز القومي للسينما كلمتها، موجهة الشكر لكل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبدالعناني وزير الآثار والسياحة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

كما وجهت شكرها لأهالي مدينة الإسماعيلية علي حسن استقبالهم والاستضافة علي مدار ٧ أيام متواصلة.

و قدم المهرجان 19 عملا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وهي أفلام"البحث عن الخيول" من إخراج ستيفان باڤلوڤيك، "هروب" من إخراج نييري آدلين هاي، "السجل الحيّ لذاكرتنا" من إخراج إنيس توهاريا، "مرحبا.. وداعا" من إخراج ماركوس يوشي، "البحّار" من إخراج لوشيا كاسوڤا، "أنا حر" من إخراج لورا بورتيير، "أهلا جانيش" من إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه، "تسوية" من إخراج ديچان بتروڤيتش، "الطريق الخفي"، فيلم "هيزيا" من إخراج شابنام زارياب، "باني" إخراج تاتيانا را، "أمهات" من إخراج بيروت كابوستينسكايت.

وشملت العروض الإفريقية الأولى 7 أفلام في مسابقة التحريك وهي، فيلم "في الغرفة العلوية" من إخراج الكسندر جراتسر، وفيلم "لحظات" من إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا، فيلم "سييرا" من إخراج ساندر چون، فيلم "98 كجم" من إخراج إيزابيلا بلوسينسكا، فيلم "صدفة واقعة في الحب" من إخراج سفيلين ديميتروڤ، فيلم "الزيارة" من إخراج عمرو موسي، وفيلم "عمق الليل" إخراج ستيب سي.

وشمل برنامج المهرجان في دورته الـ23 عددا كبيرا من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في مصر داخل المسابقات الرسمية ويصل عددها إلى 12 فيلما، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التي تحوى 11 فيلما.