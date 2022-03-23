الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف فى الساحل

حبس
حبس

أصدرت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، قرارا يأمر بحبس تشكيل عصابي ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة بالساحل، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت قد تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وباستكمال الفحص أمكن التوصل إلى 3 من المجنى عليهم.

وباستدعاء المجنى عليهم ، تعرفوا على الهواتف الخاصة بهم واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة محافظة الجيزة مديرية امن القاهرة المباحث الجنائية الهواتف المحمولة مجهولة المصدر هواتف محمولة عصابة سرقة الطرق والمنافذ

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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