الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

باحثة: الدولة وضعت تمكين المرأة ضمن استراتيجيتها لـ2030

الدكتورة نرمين توفيق
الدكتورة نرمين توفيق

أشادت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية حول تقدير دور المرأة، والتأكيد على حمايتها من الإبذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامتها.

وقالت الباحثة في الشئون الإفريقية، إن تأكيد الرئيس علي عدم إهانة المرأة أو إصابتها بأي أذي يؤكد على مكانة المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية. 

وأضافت "توفيق" إن القارة الإفريقية شهدت قفزات ومحاولات عدة لتمكين المرأة في جميع المجالات، كما تهتم أجندة الاتحاد الأفريقي بتمكين المرأة وتفعيل مبدأ المساواة وإلغاء التمييز ضد المرأة، كما أن هناك تركيز على دعم النساء في أماكن العنف والنزاعات في القارة لأنهن الأكثر معاناة، وذلك في إطار احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة.

وأشارت الباحثة في الشأن الأفريقي، إلى أن مصر كانت على رأس الدول الافريقية في الاهتمام بقضايا المرأة، وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة المصرية لتمكين المرأة، وظهر ذلك في تمثيل النساء في مجلس النواب والحكومة وعلى منصات القضاء، كذلك وصول المرأة لتولي منصب محافظ يعد سابقة جديدة، وظهر أيضا ذلك في ظل الاحتفال بيوم المرأة المصرية. 

ولفتت إلى أن الدولة المصرية وضعت تمكين المرأة ضمن أجندتها للتنمية الاستراتيجية 2030، ويسعى المجلس القومي للمرأة لإبراز المشكلات التي تعاني منها النساء ودعمهن خصوصا في الريف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الأمية، لافتة أنه لا تزال تطمح المرأة المصرية والأفريقية في مزيد من الدعم، لأنها اللبنة الأولى في تكوين الأسر وتربية الأبناء مع الآباء، ولا تنمية بدون دعم النساء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السياسية تفعيل مجلس النواب مشروع معاناه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

فنانون يعلن وفاة أحمد حلاوة.. وأشرف زكي ينفي

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

القوات المسلحة توفر السلع الغذائية بتخفيضات تصل 60% مع حلول شهر رمضان

«إشادة وثناء على ما تقدمه للوطن».. نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المرأة

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

ما بين سد النهضة وحرب أوكرانيا

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب

الخارجية الفلسطينية تُحذر من تصاعد العنف وتفجر الأوضاع فى رمضان

مُفتي فلسطين يُحذر من استمرار السماح للمُتطرفين باقتحام المسجد الأقصى