باحثة: الدولة وضعت تمكين المرأة ضمن استراتيجيتها لـ2030

أشادت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية حول تقدير دور المرأة، والتأكيد على حمايتها من الإبذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامتها.

وقالت الباحثة في الشئون الإفريقية، إن تأكيد الرئيس علي عدم إهانة المرأة أو إصابتها بأي أذي يؤكد على مكانة المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية.

وأضافت "توفيق" إن القارة الإفريقية شهدت قفزات ومحاولات عدة لتمكين المرأة في جميع المجالات، كما تهتم أجندة الاتحاد الأفريقي بتمكين المرأة وتفعيل مبدأ المساواة وإلغاء التمييز ضد المرأة، كما أن هناك تركيز على دعم النساء في أماكن العنف والنزاعات في القارة لأنهن الأكثر معاناة، وذلك في إطار احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة.

وأشارت الباحثة في الشأن الأفريقي، إلى أن مصر كانت على رأس الدول الافريقية في الاهتمام بقضايا المرأة، وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة المصرية لتمكين المرأة، وظهر ذلك في تمثيل النساء في مجلس النواب والحكومة وعلى منصات القضاء، كذلك وصول المرأة لتولي منصب محافظ يعد سابقة جديدة، وظهر أيضا ذلك في ظل الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية وضعت تمكين المرأة ضمن أجندتها للتنمية الاستراتيجية 2030، ويسعى المجلس القومي للمرأة لإبراز المشكلات التي تعاني منها النساء ودعمهن خصوصا في الريف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الأمية، لافتة أنه لا تزال تطمح المرأة المصرية والأفريقية في مزيد من الدعم، لأنها اللبنة الأولى في تكوين الأسر وتربية الأبناء مع الآباء، ولا تنمية بدون دعم النساء.