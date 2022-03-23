القومي للترجمة يشارك في معرض الكتاب المسرحي بالأعلى للثقافة.. وخصومات 40%

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض الكتاب المسرحي، والذي يقام بالمجلس الأعلى للثقافة و يقدم المركز، خلال المعرض مجموعة كبيرة من كتب المسرح والمسرحيات الصادرة عن المركز القومي للترجمة نذكر منها :"الستة والثلاثون موقفًا دراميًا"،"فورميو"،"نساء فينيقيا"،"البؤس و النبل"،"أوديب ملكًا"، و"حاملات القرابين “، و"تيمولنك "، و"مختارات من إبسن"،و "أغنية للفلوجة"، و"شاطئ المدينة الفاضلة:ثلاث مسرحيات"ّ،و"مريم المجدلية"،و"المسرح العربي الحديث في مصر"،"الفينيقيات"، "ثلاث مسرحيات:ليلة جمعة"،"ثلاث مسرحيات:الفتى الذهبي"،"الأسد و الجوهرة"،"خاب سعي العشاق"، و"نساء تراخيس"،و"منزل الأشباح "، و"الشاب من أطلنطا"،"عظام النمر"، "الاستثناء والقاعدة"،"ليلة السبت والقوة الغاشمة"،"اياس"و "ثورة الشك و الأميرة المتغطرسة "

‎جدير بالذكر أن المعرض يقام ببهو المجلس الأعلى للثقافة حيث يبدأ اليوم الأربعاء 23 مارس ويستمر حتى 30 مارس يوميا من 11 صباحًا و حتى 6 مساءً، ويقدم المركز خلال المعرض خصومات 40% على جميع الاصدارات المشاركة.

يذكر أن المشروع القومي للترجمة الذي احتفل مع بداية 2006 بإصدار الكتاب رقم 1000، أهم الحلقات في سلسلة طويلة من الجهود المبذولة في مجال الترجمة في تاريخنا الحديث بدأت مع إنشاء مدرسة الألسن في مطلع القرن التاسع عشر، واستمرت في جهود لجنة التأليف والترجمة والنشر، ومشروع الألف كتاب الذي أصدر ما يقرب من ستمائة كتاب عند توقفه، أضف إلي ذلك مشروعين لم يكتملا : اولهما لجامعة الدول العربية بإشراف طه حسين، وثانيهما لهيئة الكتاب المصرية بإشراف سمير سرحان. وانطلق المشروع القومي من البدايات السابقة، ساعياً وراء أهداف أكبر وأشمل، تتناسب والمتغيرات المعرفية المعاصرة، وذلك من منطلق مجموعة من المباديء الأساسية التي وضعها المشروع لنفسه.

وقد استطاع المشروع على مدى عشر سنوات أن يحقق من النتائج الإيجابية ما أكسبه المصداقية والاحترام في عالم الثقافة العربية، باعتباره المحاولة العلمية الأكثر جدية واستمرارا، في مدى تقليص الهوة بيننا وبين من سبقونا على هذا الطريق.