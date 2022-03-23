الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لسائق تعدى جنسيًا على طفلة زوجته في الشرقية

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لسائق، خطف نجلة زوجته الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات والتعدى عليها جنسيًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبد الستار، وعماد توفيق، تنفيذ النيابة.

تعود أحداث القضية رقم 3345 لعام 2021 جنايات قسم شرطة الصالحية، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ ضد "ياسر ر م" 28 عاما سائق مقيم الصالحية الجديدة، بخطف الطفلة "ميادة. م" 3 سنوات عن طريق استدرجها بقطعة حلوى، لكونه متزوج عرفيا من والدة الطفلة.

توصلت تحريات الرائد أحمد بنديرى رئيس مباحث الصالحية، بإشراف العميد وليد عنتر، رئيس البحث الجنائى لفرع الشرق، لصحة الواقعة، وقيام المتهم باستدراج الطفلة بقطعة حلوى الى إحدى الغرف دون علم والدتها وتعدى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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الطبقة الوسطى

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