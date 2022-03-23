الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الهيئة الإنجيلية تهنئ ميرفت أخنوخ على تكريمها من الرئيس السيسي

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

هنأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، رئيسًا ونائبًا، الدكتورة ميرفت أخنوخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإنجيلية، والأستاذة بكلية الطب، جامعة عين شمس، بمناسبة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، خلال احتفال المرأة المصرية والأم المثالية 2022، اليوم الأربعاء.

وجاء تكريم الدكتورة ميرفت أخنوخ على جهودها التي قدمتها للمجتمع من خلال خدمتها بالكنيسة، وذلك خلال  حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان «المرأة المصرية مفتاح الحياة»، وذلك بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

تضمنت قائمة المكرمات في الاحتفالية عدد من النساء من بينهن: فرخندة حسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، وتسلمتها ابنتها الدكتورة وجدان لطفي، وسهير قنصوة الخبيرة الدولية في التخطيط الاستراتيجي وصاحبة أول تقرير للتنمية البشرية فى مصر، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتورة نازلي معوض وكيل أسبق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحامية منى ذو الفقار محامية وناشطة حقوقية ومن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة العربية حسب تصنيف فوربس، والفنانة فريدة فهمي المؤسس المشارك فى فرقة رضا للفنون الشعبية، والدكتورة لميس جابر كاتبة صحفية وأدبية ومن أشهر الروائيات المصريات وتم تعيينها فى مجلس النواب عام 2015، وفريدة الشوباشي، كاتبة صحفية ومن أبرز الإعلاميات فى مصر، وأول سيدة تترأس البرلمان في 2020/ 2021، والدكتورة ميرفت أخنوخ رائدة في خدمات الكنيسة العامة.

ويأتي تكريمات العديد من  النساء بحضور الرئيس السيسي في إطار اهتمامه بدعم وتقديم جهود المرأة في تنمية المجتمع المصري.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتورة ميرفت أخنوخ السيسي جامعة عين شمس المرأة المصريه

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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