الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دليل ابتكار المشاريع» في ورشة عمل بطب الزقازيق

الدكتور عاطف حسين،
الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة

افتتح الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورشة عمل لوحدة إدارة المشروعات بكلية الطب البشري حول الدليل  نحو ابتكار المشاريع من الفكرة إلى الواقع وذلك تحت رعاية  الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

وأشار الدكتور عاطف حسين، إلى أن وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والكليات تقوم بدور مهم وفعَّال نحو التطوير المعرفي والابتكار وخدمة المجتمع من خلال المشروعات المختلفة، متمنيًا ورشة عمل ناجحة، تأتي بثمار إيجابية نحو التطوير المعرفي والابتكار وخاصة المشروعات التي يشارك بها أعضاء هيئة التدريس وبصفة خاصه الطلاب لأنهم أمل المستقبل، الأمر الذي يأتي متوافقًا مع استراتيجية الجامعة الساعية إلى تطوير خدماتها التعليمية وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

ودارت الورشة بحضور كل من  الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب والدكتور أحمد عناني وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور أحمد عسكورة مدير وحدة المشروعات بالجامعة والدكتورة سها عصمت مدير وحدة المشروعات بكلية الطب والدكتور محمود سطوحي مدير مركز الابتكارات بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بكلية الطب البشري، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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