رغم ارتفاع الأسعار.. المصريون يقبلون على عمرة رمضان

قال علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية ، إن ما يشهده حاليا سوق العملات الأجنبية من ارتفاع وتأثر الجنية المصري بهذه الزيادات، أحدث ارتباكا لدى شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، خاصة رحلات الموسم الأكثرة إقبالا وهو عمرة رمضان، والمقرر بدأ رحلاتها خلال شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أن الشركات حتى الآن لم تتمكن من وضع سعر ثابت لأسعار برامج عمرة رمضان، نظرا للارتفاع اليومي بأسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري.

وأضاف الغمري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم الزيادات في أسعار برامج شركات السياحة لرحلات العمرة مع تحريك سعر الجنيه، إلا أن هناك إقبال من المواطنين على عمرة رمضان، لما لها من قدسية، لافتا إلى أن هناك نحو 1381 شركة سياحة يحق لها تنفيذ موسم العمرة الجاري، خصص لكل منها 15 تأشيرة فقط خلال شهر رمضان.

وأوضح الغمري أن أسعار البرامج الاقتصادية لشركات السياحة للعمرة خلال شهر رمضان قبل زيادة أسعار العملات تبدأ من 40 ألف جنيه، موضحا أن تذاكر الطيران التي صدرت من مصر الطيران إلى جدة والمدينة لعمرة شعبان، طبقت عليها زيادة بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار الدولار بما يصل إلى أكثر من مائتي جنيه عن كل تذكرة.

يشار إلى أن مصر للطيران قد أعلنت تذاكر الطيران لعمرة شهر رمضان المقبل بداية من 6 آلاف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع، على أن تكون العودة متاحة أمام كافة المعتمرين باستثناء أيام 28 و29 و30 من شهر رمضان والأول من شوال، كما تم طرح تذاكر بأسعار 10 آلاف جنيها للسفر في جميع أيام الأسبوع، وتكون العودة خلال يومي 28 رمضان أو الأول من شوال، وتذاكر أخرى بأسعار 12 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 30 رمضان، وطرح تذاكر بأسعار 15 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 29 رمضان.