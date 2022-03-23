الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مرصد الأزهر» يحلل أسباب التواجد الداعشي على الحدود الباكستانية الأفغانية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

قال مرصد الأزهر في تقرير له  أنه بعد  إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية في الرابع من مارس ٢٠٢٢، والذي راح ضحيته ما يقارب 100 ضحية وأصيب المئات، بات هناك تخوف من تصاعد حدة ووتيرة الهجمات الإرهابية للتنظيم على الأراضي الباكستانية. 

وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن إنشاء فرع "ولاية خراسان" بأفغانستان في يناير 2015م، من خلال بيان شهير حمل عنوان: "قل موتوا بغيظكم"، وقد شهدت المرحلة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في انتقال المقاتلين الذين ينتمون لتنظيم "داعش" إلى أفغانستان من أجل الانضمام لما يسمى بـ"ولاية خراسان"، وذلك بالتزامن مع الهزائم القوية التي تعرض لها التنظيم في كل من العراق وسوريا؛ حيث تتسم أفغانستان بحدودها الهشة التي تسمح بانتقال المقاتلين الأجانب، خاصة حدودها مع باكستان، تلك المنطقة التي تُعرف بـ"المنطقة الجبلية"، التي يوجد بها العديد من الدروب الجبلية، التي تُستخدم في بعض الأحيان، ممرات لنقل المئات من المقاتلين لوعورتها وتشعبها.

وتابع المرصد أنه  بعد قيام السلطات باستهداف رئيس استخبارات الولاية "أسد الله أوروكازاي" في جلال آباد. وعلى ما يبدو أن تنظيم داعش الإرهابي قد انسحب من الساحة الأفغانية، بعد أن أدرك أن تواجده هناك سيكبده مزيدًا من الخسائر، ومن ثَمَّ فضَّل التواجد على على الحدود الأفغانية الباكستانية، وهذا يفسر لنا السر وراء تمركز عملياته الإرهابية في مدينة بيشاور أو إقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود الأفغانية. 

كل هذا يجعلنا نقول: إن تنظيم داعش الإرهابي يبغي من تواجده في باكستان الانتقام والثأر لما حدث له على يد أفغتنستان، وبسط نفوذه في المناطق المتاخمة للحدود الأفغانية، خاصة وأن هذه المناطق هي أهداف سهلة للغاية لداعش لتقوية جذوره في باكستان. ومن المؤشرات الدالة على تلك المساعي، نشر تنظيم داعش في أبريل 2021 مجلة باللغة الأردية تتحدث باسم التنظيم، وبها مقالات تحرض على قتل الشرطة والجيش في باكستان، فهل إطلاق أول مجلة باللغة الأردية لداعش، هي محاولة لزيادة النفوذ؟ أم محاولة لاستقطاب وتجنيد أكبر عدد من الإرهابيين وأخذ البيعة المزعومة له؟.

يبدو أن الهدف من نشر هذه المجلة الأردية لداعش هو أولًا وقبل كل شيء تعزيز جذور التنظيم الأيديولوجية غير المشروعة في باكستان، لإيصال رسالته المضللة إلى الشباب، وللتواصل مع التنظيمات أو الشخصيات التي نشطت في الماضي باسم الجهاد - وفقًا لفهمهم المغلوط، فهو يستخدم هذه المجلة لنشر أفكاره المسمومة بين الناس في باكستان، إضافة إلى استخدامها لشن الهجوم على المنافسين الرئيسيين له في المنطقة، كالقاعدة وطالبان الأفغانية؛ فقد انتقد مقال نشر في المجلة صمت تنظيم "القاعدة" الإرهابي على اعتقال عناصره بعد سقوط دولة داعش المزعومة في سوريا.

مرصد الأزهر تنظيم داعش الارهابي داعش الإرهابى ولاية خراسان المرحلة الأخيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

الرئيس السيسي ينعى اثنين من قادة حرب أكتوبر المجيدة

أشرف على خروج آخر إسرائيلي من سيناء.. من هو الفريق عبد رب النبي المتوفى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُفتي فلسطين يُحذر من استمرار السماح للمُتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

كيف تتحرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد عملية بئر السبع؟

القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية